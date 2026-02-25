Jazz e decoloniale nel segno di Koyo Kouoh | ecco la Biennale Arte 2026

"In minor keys" percorrerà il progetto della curatrice prematuramente mancata a maggio 2025. La mostra pensata a Dakar spinge l'esposizione veneziana verso nuovi orizzonti È stata presentata questa mattina nella sede di Ca' Giustinian In minor keys (In tonitonalità minori), la 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia o Biennale Arte 2026, che prenderà il via sabato 9 maggio e sarà aperta fino al 22 novembre 2026. Un'edizione particolare non solo perché la prima ad avere una curatrice africana, Koyo Kouoh, ma anche perché, data la prematura scomparsa di Kouoh nel maggio 2025, questa Biennale si presenta anche come un lascito della stessa al mondo dell'arte. Dopo la prematura scomparsa di Kouoh, La Biennale di Venezia ha deciso di realizzare la Mostra secondo il progetto da lei ideato, per preservare, valorizzare e diffondere le sue idee e il lavoro svolto con dedizione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

