Club Sandwich si rinnova | ecco qual è la versione inedita dell’icona dello street food di lusso

Il Club Sandwich si rinnova e propone una versione inedita di questa celebre icona dello street food di lusso. Questo panino, simbolo di raffinatezza, viene servito ora con ingredienti freschi e innovativi, come formaggi artigianali e carni selezionate. Lo si può gustare in locali eleganti e nelle tavole di ristoranti di alta gamma, dove il prezzo del coperto supera i venti euro. La sua evoluzione conferma la sua posizione tra le scelte più apprezzate.