Club Sandwich si rinnova | ecco qual è la versione inedita dell’icona dello street food di lusso
Il Club Sandwich si rinnova e propone una versione inedita di questa celebre icona dello street food di lusso. Questo panino, simbolo di raffinatezza, viene servito ora con ingredienti freschi e innovativi, come formaggi artigianali e carni selezionate. Lo si può gustare in locali eleganti e nelle tavole di ristoranti di alta gamma, dove il prezzo del coperto supera i venti euro. La sua evoluzione conferma la sua posizione tra le scelte più apprezzate.
Il Club Sandwich è l’aristocratico dei panini. Lo trovi nei menu degli hotel cinque stelle, nei bistrot metropolitani, nelle carte dei ristoranti dove il coperto supera i venti euro. Eppure le sue origini sono tutt’altro che nobili: nascono dagli avanzi di una cucina chiusa, dalla necessità di improvvisare qualcosa per clienti affamati fuori orario. La versione più accreditata lo colloca nel 1899, al Saratoga Club House di Saratoga Springs, famoso locale di gioco d’azzardo di New York. Alcuni sostengono che l’inventore sia Danny Mears, chef del locale. Altri attribuiscono il merito a Richard Canfield, titolare del club: chiusa la cucina, alcune signore chiedono da mangiare.🔗 Leggi su Panorama.it
