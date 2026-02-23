Festa e street food siciliano a Limbiate

Una festa con street food siciliano ha portato a Limbiate i sapori e i colori dell'isola, attirando molte persone. La causa è l'evento che ha trasformato le strade in un mercato vivace, simile alla Vucciria di Palermo. Durante i tre giorni, i visitatori hanno potuto gustare specialità locali e ascoltare musica tradizionale. La manifestazione ha riempito il centro cittadino di allegria e di allettanti profumi mediterranei. La piazza si anima con l’energia tipica della Sicilia.

Una tre giorni con i colori, i suoni e i profumi della Sicilia. Immersi in un'atmosfera calda e chiassosa come al famoso mercato della Vucciria. L'appuntamento è in piazza Walter Tobagi a Limbiate, il 27 e 28 febbraio e l'1 marzo, con la Festa siciliana organizzata da A' Vucciria Sicilia Street Food. Dalle 10 alle 24, con ingresso libero, street food con cibi siciliani e prodotti tipici, birra e vino artigianali e tanto folklore. A pranzo e a cena. L'intrattenimento sarà assicurato dalla presenza straordinaria dell'attore Tony Sperandeo, pronto anche per selfie e autografi per i fan.