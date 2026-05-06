Il giocatore di pallavolo ha annunciato di essere sereno di fronte a un possibile addio alla carriera. La notizia arriva mentre si avvicina la fine della stagione, e non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte degli allenatori, entrambi provenienti dalla regione Marche, con uno originario di Macerata e l’altro di Fano. La situazione sembra ancora in fase di definizione, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi.

Alla vigilia non hanno parlato i due allenatori, i tecnici made in Marche dato che Medei è maceratese e Lorenzetti fanese. Quest’ultimo, unico a vincere lo Scudetto in quattro città diverse, cerca il sesto tricolore in carriera e finora a Perugia è stato un talismano: 8 su 8 nelle finali giocate. Medei invece spera di evitare la terza finale tricolore amara su tre, anche se sia quest’anno che l’anno scorso i suoi eranosono più deboli e inesperti dei rivali ed hanno stupito arrivando all’ultimo atto. In casa dei campioni d’Europa in carica (sabato potranno difendere la corona, semifinale contro Varsavia) ha parlato invece Massimo Colaci, libero 41enne, già 5 scudetti vinti e prossimo all’addio per intraprendere la carriera dirigenziale alla Sir.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In casa Sir. Colaci verso l’addio alla pallavolo: "Sono sereno»

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