Finale Scudetto per la Sir l' occasione di tornare a trionfare Colaci smorza le tensioni | Giochiamo a pallavolo in maniera semplice

Domani si gioca la partita decisiva per il titolo di campione d’Italia di pallavolo, con la squadra che ha l’opportunità di conquistare il suo primo scudetto dopo la sconfitta dell’anno precedente. Il portiere ha commentato le tensioni, sottolineando l’importanza di giocare in modo semplice e senza eccessivi timori. La gara si avvicina, e l’incertezza sulla possibile vittoria si mescola ai ricordi della finale della scorsa stagione.

Poco più di ventiquattr'ore e la corsa scudetto vivrà quello che potrebbe essere l'atto conclusivo. Potrebbe, perchè nella mente di tutti è ancora vivo ciò che è accaduto l'anno scorso.Allora si parlava di semifinale, ma medesimo è l'avversario, che riuscì a rimontare in maniera sorprendente e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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