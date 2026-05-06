in campo per costruire nuove prospettive

Un nuovo nome si aggiunge alla corsa per le prossime elezioni comunali in programma il 23 e 24 maggio. Si tratta di Marco Binci, 50 anni, residente in una città della regione, che ha deciso di presentarsi come candidato sindaco. Binci è il terzo a concorrere per la carica, annunciando la propria candidatura in vista delle elezioni imminenti.

Marco Binci, 50 anni, originario di Jesi è il terzo candidato a sindaco per le comunali del 23 e 24 maggio. È sostenuto dalla lista "Rinasce Italia". La sua discesa in campo ha trasformato la competizione elettorale in una corsa a tre, inserendosi come "terzo polo" oltre a quello del centrosinistra, che vede Dario Romano come candidato a sindaco e quello del centrodestra a sostegno del secondo mandato di Massimo Olivetti. Binci, come mai la scelta di candidarsi al fotofinish? "Una città non è fatta soltanto da chi ci è nato, ma da chi la vive, la ama e da chi come me è legato a Senigallia dal punto di vista affettivo e lavorativo. La mia candidatura non è affatto tardiva, ci siamo semplicemente attenuti alle tempistiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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