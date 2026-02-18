Antibiotico-resistenza la tecnologia CRISPR apre nuove prospettive terapeutiche

La resistenza agli antibiotici sta causando una crisi sanitaria mondiale, e la tecnologia CRISPR offre nuove speranze di cura. Recenti studi mostrano che con questa tecnica è possibile modificare i geni dei batteri per combattere i “superbatteri”, che sono sempre più presenti nelle infezioni resistenti ai farmaci tradizionali. Un esempio concreto è stato osservato in laboratorio, dove i ricercatori sono riusciti a indebolire i batteri resistenti usando questa tecnologia innovativa.

La resistenza agli antibiotici è ormai considerata una delle più gravi emergenze sanitarie globali. I cosiddetti "superbatteri" stanno diventando sempre più diffusi e, secondo le stime, entro il 2050 potrebbero causare oltre 10 milioni di morti ogni anno nel mondo. In questo scenario preoccupante arriva una possibile svolta dalla University of California San Diego. Un team di ricercatori ha sviluppato un innovativo strumento basato su CRISPR capace non solo di colpire i batteri resistenti, ma di eliminare direttamente i geni responsabili della loro resistenza ai farmaci. Il progetto è stato guidato dai professori Ethan Bier e Justin Meyer della School of Biological Sciences dell'ateneo californiano.