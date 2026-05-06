Imprenditore ricattato dopo le notti di sesso la transessuale patteggia e paga un maxi risarcimento

Un’imprenditrice transessuale di nazionalità bulgara ha patteggiato una pena di due anni di reclusione e ha versato 20 mila euro come risarcimento a un uomo di Rimini. La donna era stata accusata di aver ricattato il suo interlocutore dopo averlo filmato in atteggiamenti intimi durante rapporti sessuali. La vicenda si è conclusa con un accordo tra le parti e l’accettazione della pena concordata.

Ha patteggiato due anni, risarcendo la vittima con 20 mila euro, la prostituta transessuale, cittadina bulgara, finita a processo per aver ricattato un imprenditore riminese dopo averlo filmato mentre faceva sesso. L'indagine della squadra mobile di Rimini, coordinate dal sostituto procuratore.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Notti di sesso bollente e filmini amatoriali a luci rosse, facoltoso imprenditore finisce sotto ricattoAveva già versato 18mila euro ma l'amante, una transessuale 31enne di origini bulgare, ne pretendeva altri 80mila per non mandare alla moglie... Maxi risarcimento, dopo lo scandalo dei 7 milioni la comunicazione della manager di MeloniUn caso che sta rapidamente assumendo una dimensione politica oltre che gestionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Corruzione e ricatti. Inchiesta Clean 3 sono otto gli indagati; PROCURA DELLA REPUBBLICA - PAVIA * OPERAZIONE CLEAN 3, CHIUSE LE INDAGINI: UN BRIGADIERE DEI CARABINIERI DEL NIL D I PAVIA AL CENTRO DI UN SISTEMA DI CORRUZIONE E RICATTI NEI CONTROLLI SUI CANTIERI EDILI. Imprenditore ricattato dalla escort. La donna patteggia un anno di penaSi è chiusa con un patteggiamento a un anno di pena la vicenda giudiziaria che vedeva al centro un presunto ricatto ai danni di un imprenditore riminese di 65 anni, finito al centro di una relazione ... ilrestodelcarlino.it Corruzione e ricatti. Inchiesta Clean 3 sono otto gli indagatiPavia, accertamenti conclusi. Anche quattro carabinieri nei guai ... msn.com Tasse troppo alte non colpiscono soltanto il grande imprenditore famoso che paga qualche euro in più. Colpiscono soprattutto famiglie normali, lavoratori autonomi, professionisti, commercianti, artigiani, piccole imprese. Colpiscono chi vive del proprio lavoro - facebook.com facebook