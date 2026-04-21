Maxi risarcimento dopo lo scandalo dei 7 milioni la comunicazione della manager di Meloni

Una decisione che sta attirando l’attenzione si lega alla possibile nomina di un dirigente di alto livello in un’azienda energetica, dopo che si sono resi noti numeri significativi relativi a un risarcimento di diversi milioni di euro. La comunicazione ufficiale di questa manager ha suscitato reazioni e discussioni, coinvolgendo anche aspetti politici e tensioni all’interno dell’attuale amministrazione. La vicenda si sviluppa in un contesto di interesse pubblico e di scrutinio mediatico.

Un caso che sta rapidamente assumendo una dimensione politica oltre che gestionale. Il possibile passaggio di Giuseppina Di Foggia da amministratrice delegata di Terna alla presidenza di Eni ha acceso polemiche, critiche e tensioni anche all’interno del governo guidato da Giorgia Meloni. Il nodo centrale riguarda una buonuscita da circa 7,3 milioni di euro. Il contratto di Di Foggia prevede infatti un’indennità di fine mandato in caso di uscita alla scadenza naturale del 12 maggio. Tuttavia, per assumere la presidenza di Eni – la cui assemblea è fissata al 6 maggio – la manager dovrebbe dimettersi prima da Terna, perdendo automaticamente il diritto alla liquidazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Morì dopo mesi di coma per complicanze dell’anestesia: maxi risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli erediDisposto un risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli eredi di un uomo deceduto per complicanze legate all'anestesia. Donna morta di epatite C, dopo il calvario (durato 50 anni) maxi risarcimento alla famiglia: oltre 1,2 milioni di euroPietrasanta (Lucca), 13 febbraio 2026 – Nessun risarcimento avrà mai lo stesso valore di un sorriso, un abbraccio, una parola.