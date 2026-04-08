Notti di sesso bollente e filmini amatoriali a luci rosse facoltoso imprenditore finisce sotto ricatto

Un imprenditore è stato coinvolto in un caso di ricatto legato a filmati a luci rosse e a incontri sessuali con un'amante di 31 anni, di origini bulgare. L’uomo aveva già pagato 18.000 euro, ma l’amante chiedeva altri 80.000 euro minacciando di divulgare i video alla moglie dell’imprenditore. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale.