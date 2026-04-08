Notti di sesso bollente e filmini amatoriali a luci rosse facoltoso imprenditore finisce sotto ricatto
Un imprenditore è stato coinvolto in un caso di ricatto legato a filmati a luci rosse e a incontri sessuali con un'amante di 31 anni, di origini bulgare. L’uomo aveva già pagato 18.000 euro, ma l’amante chiedeva altri 80.000 euro minacciando di divulgare i video alla moglie dell’imprenditore. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale.
Aveva già versato 18mila euro ma l'amante, una transessuale 31enne di origini bulgare, ne pretendeva altri 80mila per non mandare alla moglie dell'uomo, un facoltoso imprenditore, i video a luci rosse delle loro performance erotiche. La vittima della tentata estorsione, un 67enne, messo oramai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Ricatto a luci rosse a cinque zeri: "Paga o dico tutto a tua moglie". L'escort patteggia la tentata estorsioneLa vittima un facoltoso imprenditore che nell'arco di un anno e mezzo avrebbe versato oltre 200 mila euro per i rapporti clandestini Lui, un...