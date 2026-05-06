Impiantata una lente telescopia intraoculare su due pazienti ipovedenti con maculopatia avanzata

Due pazienti affetti da maculopatia avanzata sono stati sottoposti con successo a interventi presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud, durante i quali è stata impiantata una lente telescopica intraoculare dotata di sistema galileiano. Si tratta di procedure che hanno coinvolto persone ipovedenti, con risultati che si aggiungono alle attività chirurgiche condotte nella struttura sanitaria padovana.

Ancora un successo nel mondo della sanità padovana. Agli Ospedali Riuniti Padova Sud sono stati eseguiti con successo due impianti di lente intraoculare telescopica con sistema galileiano in pazienti ipovedenti, affetti da maculopatia avanzata. «Si tratta di una procedura ad alta specializzazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Innovazione a Napoli: Nuovi reparti all’ospedale Cardarelli per la cura avanzata dei pazienti. Prima mondiale, impiantata corda tendinea bioingegnerizzata su modello di cuore animale(Adnkronos) – Una corda tendinea bioingegnerizzata è stata impiantata con successo per la prima volta al mondo in un modello animale di grandi... Panoramica sull’argomento Si parla di: Ulss 6: impiantata una lente telescopica intraoculare su due pazienti ipovedenti. Maculopatia, impiantata per la prima volta una lente telescopica intraoculare agli Ospedali Riuniti Padova Sud: «Ora potrà rivedere i volti dei suoi familiari»PADOVA - Potrà di nuovo prendere in mano un libro, guardare la televisione, riconoscere i volti dei familiari e orientarsi meglio negli spazi, il paziente che, negli scorsi giorni, agli Ospedali ... corriereadriatico.it Impiantata lente intraoculare agli Ospedali riuniti Padova SudAgli Ospedali Riuniti Padova Sud è stato eseguito per la prima volta in Veneto l'impianto di una lente intraoculare telescopica su un paziente affetto da grave maculopatia degenerativa. L'intervento è ... ansa.it