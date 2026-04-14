Innovazione a Napoli | Nuovi reparti all’ospedale Cardarelli per la cura avanzata dei pazienti

A Napoli sono stati aperti due nuovi reparti all’ospedale Cardarelli, uno dedicato all’emergenza e l’altro all’unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC). L’inaugurazione è avvenuta nelle ultime settimane, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti. Le nuove strutture sono state dotate di apparecchiature moderne e spazi rinnovati per garantire un’assistenza più efficace e tempestiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ospedale Cardarelli di Napoli ha recentemente inaugurato due nuovi reparti dedicati alla Medicina di Emergenza e Urgenza e all’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC). Questo sviluppo rappresenta un importante passo avanti per garantire un’assistenza sanitaria di eccellenza ai cittadini della Campania. Il nuovo reparto di Medicina di Emergenza e Urgenza, insieme all’UTIC, si distingue per l’innovazione nelle tecnologie e nella gestione degli spazi. La creazione di queste strutture permette di rispondere alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nei momenti critici.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Innovazione a Napoli: Nuovi reparti all’ospedale Cardarelli per la cura avanzata dei pazienti. Operata a 102 anni per un cancro al seno all’Ospedale Cardarelli Cardarelli: inaugurazione dei nuovi reparti per le emergenze e l’area cardiologicaCardarelli: domani l'apertura della nuova Medicina d'Urgenza e della terapia intensiva coronarica. Ospedale di Perugia, la denuncia: "Posti letto indisponibili, pazienti ricoverati nei corridoi dei reparti"L'organizzazione sindacale rappresentativa delle professioni infermieristiche, il NurSind, ha inviato una segnalazione di "grave criticità...