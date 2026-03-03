Prima mondiale impiantata corda tendinea bioingegnerizzata su modello di cuore animale

Una corda tendinea bioingegnerizzata è stata impiantata per la prima volta al mondo in un modello animale di grandi dimensioni. L’intervento rappresenta il primo esempio di questa procedura su un cuore di grandi dimensioni. L’operazione è stata condotta con successo e segna un passo avanti nel campo della ricerca biomedica. Lo studio è stato pubblicato e ha coinvolto un team di ricercatori specializzati.

(Adnkronos) – Una corda tendinea bioingegnerizzata è stata impiantata con successo per la prima volta al mondo in un modello animale di grandi dimensioni. L'intervento è stato eseguito il mese scorso da Maria Grandinetti, professoressa dell'università Cattolica del Sacro Cuore, presso i laboratori dell'ateneo sotto la guida di Massimo Massetti, professore e direttore dell'Istituto di.