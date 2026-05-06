Mercoledì a Imperia si sono verificati piogge intense a causa di un fronte freddo in arrivo. Le precipitazioni più forti sono state registrate nelle prime ore del mattino, con una diminuzione prevista nel pomeriggio. Dopo il passaggio della libecciatina, le condizioni del mare si sono fatte più agitate, con un aumento del vento e delle onde. La tregua dalle piogge è stimata nel tardo pomeriggio, quando le precipitazioni diminuiranno gradualmente.

? Cosa scoprirai A che ora si prevede la tregua dalle piogge violente?. Come cambierà il mare dopo il passaggio della libecciatina?. Dove colpiranno i temporali pomeridiani giovedì 7 maggio?. Perché le zone dell'entroterra sono più a rischio domani?.? In Breve Miglioramento previsto per mercoledì 6 maggio dopo il superamento del nucleo alle ore 15.. Giovedì 7 maggio possibili temporali pomeridiani nelle aree montuose e nell'entroterra profondo.. Venti da sud-ovest causeranno aumento del moto ondoso lungo la costa imperiese.. Previsioni fornite dall'esperto meteorologico Giovanni Nebbia per l'area della Riviera.. Il fronte freddo previsto per mercoledì 6 maggio porterà piogge intense e un aumento del vento sulla zona di Imperia, secondo le previsioni fornite da Giovanni Nebbia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia, mercoledì di piogge intense: arriva un fronte freddo

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