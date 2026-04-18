Nelle Marche si prevede un cambiamento meteorologico significativo con l’arrivo di un fronte freddo. Tra domenica e l’inizio della settimana successiva si registreranno piogge diffuse e una diminuzione delle temperature di circa 10 gradi. Questi eventi atmosferici influenzeranno le condizioni climatiche della regione, portando a un generale abbassamento delle temperature e a precipitazioni persistenti. Le autorità invitano alla cautela durante questo periodo.

Il clima nelle Marche subisce una trasformazione repentina con l’arrivo di piogge e un brusco calo termico tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Dopo una breve parentesi calda che ha fatto percepire le prime sensazioni estive, l’instabilità meteo prenderà il sopravvento su gran parte del territorio regionale. L’allungamento dell’anticiclone verso le zone del Nord Europa spingerà aria più fredda e instabile verso l’Adriatico. Questo movimento atmosferico colpirà la nostra regione proprio a partire da lunedì, portando rovesci sparsi e possibili temporali. La situazione interesserà anche l’Umbria e la Toscana interna, dove le precipitazioni si alterneranno a temperature massime in calo rispetto ai valori recenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, arriva il fronte freddo: piogge e temperature in calo di 10°

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