Imperia 350 studenti e imprese | nasce il ponte verso il lavoro

A Imperia, un nuovo progetto coinvolge 350 studenti e aziende locali, creando un collegamento diretto tra scuola e lavoro. L'iniziativa mira a far conoscere agli studenti le competenze richieste dalle imprese leader della zona e a facilitare il confronto tra il percorso scolastico e le esigenze del mercato. Attraverso incontri e attività pratiche, si cerca di ridurre il divario tra formazione tecnica e domanda di qualifiche nel territorio.

? Cosa scoprirai Quali competenze cercano oggi le aziende leader del territorio imperiese?. Come possono i diplomati tecnici colmare il divario con le imprese?. Chi sono le sette realtà aziendali che hanno incontrato gli studenti?. Perché il fondo europeo finanzia questo incontro tra scuola e lavoro?.? In Breve Oltre 350 studenti hanno partecipato all'evento presso l'auditorium della Camera di Commercio.. Sette aziende locali come Arimondo e Fratelli Carli hanno presentato le proprie opportunità.. Enrico Lupi e Luciano Tesorini hanno coordinato l'incontro tra domanda e offerta lavorativa.. Il progetto è finanziato tramite le risorse del Fondo Sociale Europeo per la Liguria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia, 350 studenti e imprese: nasce il ponte verso il lavoro Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Il Giro d’Italia del made in Italy fa tappa a Napoli: alla Stazione marittima 400 studenti e 350 colloqui di lavoroSi è svolta alla Stazione Marittima di Napoli, la tappa partenopea del “Giro d’Italia del Made in Italy”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione... Primo Maggio, Confartigianato Taranto: “No ai contratti pirata, il lavoro dignitoso nasce da imprese sane”Tarantini Time QuotidianoIn occasione del Primo Maggio, Confartigianato Taranto interviene sul tema del lavoro lanciando un appello contro il dumping... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Imperia, il 6 maggio torna il Career Talk di Orientamenti: studenti a confronto con le imprese; Studenti e imprese a confronto: il 6 maggio a Imperia torna Orientamenti Career Talk. Marco Scajola: Un momento di confronto significativo; Negozi, appartamenti e case indipendenti tra le aste di maggio; Imperia, concluse le Giornate del Fondo Ambiente Italiano per le scuole. Orientamenti, oltre 350 studenti al ‘Career Talk’ di Imperia. Assessore regionale Marco Scajola: Dialogo tra scuola e imprese per costruire il futuro dei giovaniSi è svolto oggi, presso l ’auditorium della Camera di Commercio di Imperia, il secondo Career Talk di Orientamenti. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Liguria, in collaborazione con la Camera di ... rivieratime.news Orientamenti, oltre 350 studenti al Career Talk di ImperiaL’assessore regionale Marco Scajola: «Mettere in relazione giovani, scuola e imprese significa costruire il futuro del territorio» ... riviera24.it Buongiornooo Cervo Provincia di Imperia - facebook.com facebook