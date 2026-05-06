Il mercato degli immobili di lusso continua a crescere, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente. Milano si conferma come principale centro di questo settore, mentre Bologna registra il aumento più consistente nel territorio. Attualmente, il prezzo medio al metro quadro per un appartamento di alta gamma si aggira intorno a una cifra specifica. Questi dati mostrano come il settore si stia muovendo in modo deciso e vario nelle principali città italiane.

? Cosa scoprirai Perché Bologna sta registrando il balzo più alto del mercato?. Quanto vale oggi un appartamento di lusso al metro quadro?. Come influisce il calo dei prezzi delle ville sugli investimenti?. Dove si concentrano maggiormente gli acquirenti di appartamenti di pregio?.? In Breve Valore totale mercato immobiliare di lusso supera i 71 miliardi di euro nel 2025.. Bologna registra il balzo più alto con crescita del 37% rispetto all'anno precedente.. Le ville valgono 40 miliardi di euro con aumento del 91% dal 2020.. Tempi medi vendita lusso raggiungono 6,3 mesi contro i 5,4 del residenziale standard.. Il mercato immobiliare di pregio in Italia ha registrato nel 2025 un incremento del 23% dell’offerta rispetto all’anno precedente, con Milano che guida la corsa economica raggiungendo un valore di 8,7 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Immobili di lusso: l’offerta sale del 23%, Milano guida il mercato

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