Nel corso del 2025, il settore degli immobili di lusso in Italia ha registrato un aumento della domanda pari al 6,3 per cento. Milano si conferma come la città con i prezzi più elevati per le proprietà di fascia alta, contribuendo a consolidare la posizione del mercato immobiliare di alta gamma nel paese. Questo incremento si è verificato nonostante un contesto di mercato generalmente stabile e senza variazioni significative nelle politiche fiscali o regolamentari.

Il mercato immobiliare d’élite in Italia ha mostrato una tenuta straordinaria nel corso dell’ultimo anno, con la domanda di proprietà di alto livello che è cresciuta del 6,3% nel 2025. I valori delle residenze di prestigio hanno registrato un incremento compreso tra l’1,3% e l’1,9%, consolidando un settore capace di attrarre investitori internazionali per una quota media del 35% del totale delle operazioni. Camminando per le vie di Milano, si percepisce immediatamente come il capoluogo lombardo detti il ritmo del mercato nazionale. Qui, i prezzi per gli immobili nuovi o sottoposti a ristrutturazione oscillano tra i 10.000 e i 23.000 euro al metro quadro, con picchi che toccano i 27. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Immobili di lusso: boom del +6% e Milano guida i prezzi d’élite

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