Auto di lusso sale scommesse e immobili | blitz contro il narcotraffico tra Roma e il litorale

La polizia di Stato ha condotto un'operazione tra Roma e il litorale, sequestrando auto di lusso, sale scommesse e immobili. Durante il blitz sono state eseguite diverse perquisizioni e fermati alcuni sospetti coinvolti nel traffico di droga. L’azione ha portato al sequestro di beni ritenuti collegati a un’organizzazione criminale attiva nella gestione di attività illecite.

Confiscati beni da 5 milioni di euro, colpite alcune società di Pomezia e Ardea. Le indagini estese anche ad Anzio e Nettuno Roma, 6 marzo 2026 – La polizia di Stato, attraverso il personale della Divisione Anticrimine della Questura, ha eseguito un decreto emesso dal Tribunale locale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione – con cui è stata disposta la confisca di primo grado di un patrimonio del valore di circa 5 milioni di euro. I beni erano già stati sequestrati con un precedente provvedimento, eseguito nel febbraio 2024. I destinatari della misura di prevenzione, nell’ambito di un distinto procedimento penale, sono emersi come capi e promotori di un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti di vario genere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ultras viola, guerriglia in autostrada. Il blitz contro i tifosi della Roma. Maxi rissa e spranghe contro le autoAutostrada ostaggio degli ultras: scontri violenti tra tifosi romanisti e fiorentini nella corsia di emergenza dell’A1.

Dal Quarticciolo al litorale: il blitz antidroga che scuote Roma. Raffica di arrestiTredici persone sono state arrestate nel corso di un blitz antidroga messo a segno dai Carabinieri a Roma, fino al litorale, e che ha permesso di...

