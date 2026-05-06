Immaginaria | il cinema delle donne a Roma tra politica e desiderio

Dal 8 al 10 maggio, il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospiterà la XXI edizione di “Immaginaria”, un festival dedicato al cinema indipendente realizzato da donne. La rassegna si concentra su film che affrontano temi legati alla politica e al desiderio, offrendo uno spazio per le narrazioni di registe lesbiche e altre donne che si definiscono ribelli. L’evento rappresenta un punto di riferimento nel panorama cinematografico dedicato alle autrici femminili.

Roma, 6 mag. (askanews) – Dall’8 al 10 maggio il Cinema Nuovo Sacher di Roma accoglie la XXI edizione di “Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women”, appuntamento di riferimento per il cinema indipendente delle donne. Tre giorni di proiezioni, incontri e dialoghi con registe e attrici per dare spazio a narrazioni ancora marginalizzate nei circuiti mainstream e riflettere sul ruolo del cinema indipendente contemporaneo. La XXI edizione di Immaginaria è dedicata a Edda Billi (1933-2026), figura storica del movimento femminista e lesbico italiano, recentemente scomparsa. Attivista, teorica e poetessa, lesbica dichiarata, ha attraversato più di cinquant’anni di lotte influenzando generazioni di donne.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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