Nel 2026 si svolgerà la ventunesima edizione di Immaginaria, un festival internazionale dedicato al cinema indipendente lesbico e femminista. L’evento si terrà al Sacher, un luogo noto per ospitare manifestazioni culturali. La rassegna presenterà film provenienti da diversi paesi, con un’attenzione particolare alle tematiche femminili e alle rappresentazioni delle donne nel cinema. La manifestazione si propone di promuovere spazi di discussione e di confronto tra autori e pubblico.

Cosa: Ventunesima edizione di Immaginaria, il festival internazionale dedicato al cinema indipendente lesbico e femminista.. Dove e Quando: Roma, Cinema Nuovo Sacher, dall’8 al 10 maggio 2026.. Perché: Per esplorare narrazioni autentiche e marginalizzate attraverso lungometraggi, documentari e corti, celebrando l’amore come forza politica trasformatrice.. La settima arte ha il potere straordinario di scardinare le convenzioni e di offrire nuovi paradigmi visivi, creando spazi di dialogo dove le identità possono manifestarsi in tutta la loro complessità. Nel vibrante panorama culturale romano, il mese di maggio si apre all’insegna di un appuntamento imperdibile per gli amanti della cinematografia indipendente.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Immaginaria 2026: cinema, donne e rivoluzione al Sacher

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