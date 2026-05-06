Illuminiamo la sua voce la verità e la giustizia | sit in per Maria Chindamo simbolo di legalità

A dieci anni dalla scomparsa di Maria Chindamo, gruppi di cittadini, istituzioni e associazioni si sono riuniti davanti ai cancelli dell’azienda di sua proprietà. Quel luogo, oggi parte di un gruppo cooperativo, è stato il sito di un’aggressione avvenuta anni fa. Il sit-in ha riunito persone che hanno manifestato per chiedere verità e giustizia, mantenendo vivo il ricordo della donna.

A dieci anni dalla scomparsa di Maria Chindamo, una rete di scuole, cittadine e cittadini, istituzioni, associazioni e cooperative, si è incontrata davanti ai cancelli dell’azienda di Maria - oggi facente parte del gruppo cooperativo Goel - luogo nel quale venne aggredita e che oggi è diventato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Maria Chindamo: i giovani della pedemontana sfidano la ‘ndranghetaVenerdì 17 aprile 2026, alle ore 10:30, la palestra comunale di Cerva ospiterà il sedicesimo convegno dedicato all’educazione alla legalità. Anna Maria uccisa 32 anni fa dal mostro di Modena: "Ora la verità dal Dna. Chiediamo giustizia"Modena, 20 febbraio 2026 – "Ho chiesto la riapertura delle indagini per l’omicidio di Anna Maria Palermo per consentire l’esame di tutti i reperti,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Limbadi, Maria 10 anni dopo: Illuminiamo la sua voce, la verità e la giustizia; Maria Chindamo, dieci anni dopo: a Limbadi una comunità unita per chiedere verità e giustizia; Limbadi, dieci anni senza Maria Chindamo: il 6 maggio l’iniziativa Illuminiamo la sua voce, la verità e la giustizia; Maria Chindamo, il ricordo 10 anni dopo la tragedia: sit-in a Limbadi per verità e giustizia. Limbadi, Maria 10 anni dopo: Illuminiamo la sua voce, la verità e la giustiziaSi svolgerà mercoledi’ prossimo, 6 maggio 2026, in contrada Montalto a Limbadi, alle ore 10.00, il sit-in dal titolo Maria 10 anni dopo: Illuminiamo la sua voce, la verità e la giustizia A 10 anni d ... catanzaroinforma.it Limbadi, dieci anni fa la scomparsa di Maria Chindamo: sit-in davanti al luogo del rapimentoPerformance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. giornaledicalabria.it ACCADDE OGGI | 6 maggio 2016 Il 6 maggio 2016, a Montalto di Limbadi, scompariva Maria Chindamo, 44 anni, imprenditrice agricola e madre di tre figli. Fu aggredita davanti al cancello della sua azienda, in pieno giorno, e fatta sparire. Di lei restarono solo - facebook.com facebook