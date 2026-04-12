Venerdì 17 aprile 2026 alle 10:30, si terrà presso la palestra comunale di Cerva il sedicesimo convegno dedicato all’educazione alla legalità. L’evento vede la partecipazione di giovani provenienti dalla pedemontana, che si confrontano sulla sfida alla presenza della ‘ndrangheta. La pianta di incontri si svolge ogni anno con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni.

Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 10:30, la palestra comunale di Cerva ospiterà il sedicesimo convegno dedicato all’educazione alla legalità. L’evento, che vede come fulcro la figura di Maria Chindamo, coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bianco Alvaro provenienti da cinque diverse località pedemontane, tra cui Andali, Zagarise, Cerva, Sersale e Petronà. L’iniziativa nasce dalla volontà della comunità educante guidata dalla dirigente scolastica Maria Brutto di trasformare un momento di riflessione in una vera e propria pratica di resistenza pedagogica. Il tema centrale, Maria Chindamo: un faro contro il patriarcato e contro la ‘ndrangheta, punta a onorare la memoria dell’imprenditrice vittima di lupara bianca, offrendo ai giovani un modello di coraggio che superi le logiche criminali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maria Chindamo: i giovani della pedemontana sfidano la ‘ndrangheta

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Aumentano i reati legati alla ’ndrangheta, con crescente presenza di giovani nel giro della criminalità organizzata.Il numero di reati legati alla ’ndrangheta in Calabria è in crescita costante, con un’espansione preoccupante anche nel coinvolgimento di minori...