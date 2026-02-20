Anna Maria Palermo è stata uccisa 32 anni fa a Modena, e ora la famiglia chiede giustizia grazie al nuovo test del DNA. La famiglia della giovane, assassinata nel 1994, ha richiesto di riesaminare le prove raccolte all’epoca, utilizzando tecnologie più avanzate. L’avvocato Barbara Iannuccelli ha presentato una richiesta ufficiale per riaprire le indagini, sperando di trovare nuove tracce che possano chiarire la vicenda. La richiesta include l’analisi di reperti sequestrati e verbalizzati allora, con strumenti moderni. La speranza di una svolta rimane viva.

Modena, 20 febbraio 2026 – "Ho chiesto la riapertura delle indagini per l’ omicidio di Anna Maria Palermo per consentire l’esame di tutti i reperti, ai tempi verbalizzati e sequestrati, con strumenti moderni che possano ’catturare’ impronte e dna"; così l’avvocato Barbara Iannuccelli che, per conto della famiglia della 20enne ammazzata nel 1994, ha presentato istanza formale di riapertura del caso. La documentazione è sul tavolo della procura ed ora è in corso la digitalizzazione dei fascicoli dell’epoca, quando gli agenti della squadra Mobile lavorarono ininterrottamente per anni per dare un nome, o più nomi a chi uccise le giovani prostitute.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anna Maria uccisa 32 anni fa dal mostro di Modena: "Ora la verità dal Dna. Chiediamo giustizia"

Leggi anche: Uccisa nel bar 19 anni fa: "Tina merita giustizia. Chiediamo nuove indagini"

Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio: «Il mio Dna su Chiara Poggi? Può essere un mio parente di 500 anni fa. Ora tenteranno di creare un mostro»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.