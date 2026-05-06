Ilary Blasi al GF Vip è una dark lady | chi ha firmato tubino nero e tacchi metallici da oltre 500 euro

Ieri sera è andata in onda la quattordicesima puntata del GF Vip 2026, durante la quale Ilary Blasi ha indossato un tubino nero e tacchi metallici dal costo superiore ai 500 euro. La conduttrice si è presentata con un look che ha attirato l’attenzione, accentuando un’immagine più dark rispetto alle apparizioni precedenti. La puntata ha visto diverse dinamiche tra i concorrenti e momenti di discussione tra i partecipanti.

Ieri sera è andata in onda la puntata 14 del GF Vip 2026 e Ilary Blasi si è trasformata in una dark lady con tubino nero e tacchi metallici: chi ha firmato il suo look?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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