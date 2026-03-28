Chi ha firmato la giacca con le maniche di pizzo di Ilary Blasi al GF Vip 2026

Durante l’ultima puntata del GF Vip 2026, l’attenzione si è concentrata sull’outfit indossato da Ilary Blasi, che ha sfoggiato una giacca con maniche in pizzo. La conduttrice ha presentato un look semplice, caratterizzato da dettagli distintivi nelle maniche, senza specificare chi abbia firmato l’abbigliamento. La serata ha visto anche il ritorno di Blasi sul palco, con un look minimal.

Ilary Blasi è tornata sul palco del GF Vip 2026 e lo ha fatto con un nuovo look minimal ma dai dettagli originali. Per la quarta puntata ha indossato il classico tailleur ma con una giacca con maniche di pizzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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