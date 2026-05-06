In Campania è stato avviato un corso dedicato al vino che integra anche la Lingua dei Segni Italiana (LIS), entrando per la prima volta nel percorso formativo di un'azienda vinicola locale. L'iniziativa mira a rendere il mondo del vino accessibile a persone con disabilità uditive, utilizzando i segni della LIS come parte integrante della comunicazione e dell’apprendimento. La proposta si rivolge a un pubblico più ampio, promuovendo l’inclusione nel settore enologico.

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© Lifeandnews.it - Il vino parla a tutti: in Campania un corso inclusivo accessibile anche in LIS

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