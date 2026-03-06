Orrido di Bellano più accessibile e inclusivo

L’Orrido di Bellano e la Ca’ del Diavolo sono stati resi più accessibili e inclusivi grazie a un nuovo progetto museale. Le strutture hanno subito interventi per migliorare i percorsi e le modalità di visita, permettendo a un pubblico più ampio di scoprire queste attrazioni naturali e storiche. L’obiettivo è facilitare l’ingresso e la fruizione anche a persone con esigenze particolari.

L'Orrido e la Ca' del Diavolo di Bellano più accessibili e inclusivi. Grazie al progetto Musei Inclusivi, sostenuto dalla Provincia di Lecco grazie al cofinanziamento di Fondazione Cariplo che ha coinvolto trenta musei del Sistema museale lecchese di cui fanno parte, l'Orrido e la Ca' del Diavol si dotano di nuovi strumenti pensati per rendere l'esperienza di visita sempre più inclusiva. Sono ora disponibili manuali in linguaggio Easy to Read, schede con pittogrammi che utilizzano il linguaggio della Comunicazione alternativa aumentativa e Qr code che rimandano a contenuti audio e testi semplificati in italiano e in inglese.

