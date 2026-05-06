Il Vespucci è arrivato a Genova tutto esaurito per le visite | le foto

Il veliero Amerigo Vespucci è arrivato a Genova il 5 maggio e rimarrà nel Porto Antico fino a sabato 9 maggio 2026. La nave, considerata tra le più belle del mondo, ha registrato il tutto esaurito per le visite dei visitatori durante la sua permanenza. L'evento coincide con l'inizio dell'Adunata degli Alpini, attirando numerosi curiosi e appassionati. Sono state scattate diverse fotografie dell'imbarcazione ormeggiata nel porto.

La nave più bella del mondo, l'Amerigo Vespucci, è arrivata a Genova il 5 maggio e rimarrà al Porto Antico fino a sabato 9 maggio 2026, in concomitanza con l'avvio dell'Adunata degli Alpini. Visite a bordo sold outPoi ripartirà in direzione Stati Uniti, indicativamente intorno a mezzogiorno di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Schettini a Genova ed è subito tutto esauritoIl professore di fisica sarà nuovamente protagonista a Imperia venerdì 6 marzo con un nuovo incontro dedicato agli studenti Grande partecipazione e... Roma, visite al giardino giapponese: tutto esaurito per aprile in pochi giorniLe visite al giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma sono andate esaurite in pochissimo tempo per il mese di aprile, confermando il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Vespucci è arrivato a Genova, tutto esaurito per le visite: le foto; La nostra notte sul Vespucci, quante emozioni sulla 'nave più bella del mondo'; Dopo 10 mesi di lavori di manutenzione, il Vespucci torna in mare; Vela, a Livorno edizione da record della Settimana Velica Internazionale. Il Vespucci è arrivato a Genova, tutto esaurito per le visite: le fotoVarata nel 1931, l'Amerigo Vespucci è la più iconica nave della Marina Militare, uno dei simboli più riconosciuti del 'Made in Italy' nel mondo. Progettata come veliero scuola, da oltre novant’anni ... genovatoday.it Il Vespucci in porto, la Superba si inchina al veliero più bello del mondoIl veliero più bello del mondo è attraccato martedì ai Magazzini del Cotone di Genova. Arrivava da Spezia, folla per fotografarlo ... ilsecoloxix.it Bentornato a Genova, Amerigo Vespucci! La nave più bella del mondo torna protagonista in Liguria: un simbolo che unisce passato e futuro, che racconta la nostra identità marittima e il legame profondo con il mare. Fino a giovedì 7 maggio sarà possibile visit - facebook.com facebook L’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, entra nel porto di Genova In occasione del “Tour Mondiale Amerigo Vespucci 2026” il veliero sosterà al Porto Antico di Genova dal 9 al 5 maggio Sarà possibile visitarla dal 5 al 7 maggio, prenotazioni x.com