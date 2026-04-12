Roma visite al giardino giapponese | tutto esaurito per aprile in pochi giorni

Le prenotazioni per le visite al giardino giapponese dell’Istituto di Cultura di Roma per il mese di aprile sono terminate in pochi giorni, lasciando tutte le date disponibili esaurite. Il giardino, uno degli spazi meno frequentati della città, ha attirato l’attenzione di molti visitatori, dimostrando un forte interesse per questa attrazione. Le prenotazioni sono state gestite attraverso un sistema di registrazione online, che ha registrato un rapido incremento di richieste.

Le visite al giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma sono andate esaurite in pochissimo tempo per il mese di aprile, confermando il grande interesse per uno dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti della Capitale. Dopo l’annuncio della riapertura primaverile, i posti disponibili sono stati prenotati nel giro di pochi giorni, complice anche la gratuità dell’ingresso e il numero limitato di accessi per ogni turno. Il calendario prevedeva visite a partire dal 2 aprile, con appuntamenti fissati ogni giovedì e venerdì pomeriggio e ingressi contingentati della durata di circa mezz’ora. La prenotazione, obbligatoria online, ha registrato un vero e proprio boom, segno di una domanda sempre più alta per esperienze culturali immersive e gratuite in città.🔗 Leggi su Funweek.it

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