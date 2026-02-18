Schettini a Genova ed è subito tutto esaurito

Giovanni Schettini ha partecipato a Genova, attirando un pubblico numeroso e interessato. L’evento, dedicato alle materie STEM, ha riscosso grande successo: tutti i posti sono stati prenotati in anticipo. La sala era piena di studenti, insegnanti e appassionati che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. Schettini ha illustrato le opportunità offerte dalle scienze, stimolando la curiosità tra i giovani. L’appuntamento ha dato il via alla serie di incontri previsti per il mese dedicato alle STEM.

Il professore di fisica sarà nuovamente protagonista a Imperia venerdì 6 marzo con un nuovo incontro dedicato agli studenti Grande partecipazione e sala gremita a Genova per il primo appuntamento di Orientamenti dedicato al mese delle Stem. Protagonista dell'incontro è stato Vincenzo Schettini, docente di fisica e divulgatore scientifico, che ha conquistato il pubblico con il suo stile comunicativo coinvolgente e diretto. Vincenzo Schettini sarà nuovamente protagonista a Imperia venerdì 6 marzo con un nuovo incontro dedicato agli studenti. Il programma di Orientamenti prevede inoltre due appuntamenti con Franco Malerba, primo astronauta italiano ad andare nello spazio, in calendario il 26 febbraio alla Spezia e il 2 marzo a Savona.🔗 Leggi su Genovatoday.it

