Il versante lucchese regge alla pioggia battente Ancora criticità ad Asciano

Il versante lucchese dei Monti Pisani ha resistito alla pioggia battente di ieri, mentre ad Asciano si registrano ancora alcune criticità a causa delle condizioni del terreno, colpito da un incendio. La pioggia abbondante ha contribuito ad alleviare le conseguenze dell’incendio, che aveva interessato la zona nelle settimane precedenti. Nessun dettaglio su eventuali interventi o danni specifici è stato comunicato.

Il terreno dei Monti Pisani devastato dall’incendio sul versante lucchese ha retto l’impatto con la pioggia, caduta abbondante nella giornata di ieri. L’area del rogo, ormai priva della sua naturale protezione, rimane una sorvegliata speciale anche per tutta la giornata di oggi, dato che il Centro funzionale regionale della Toscana ha prorogato l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico fino a mezzanotte sui versanti del Monte Faeta. "La situazione rimane costantemente monitorata – ha detto ieri l’assessore alla Protezione civile Fabio Barsanti -. Abbiamo le associazioni di volontariato a presidiare le zone distrutte dalle fiamme per controllare che non ci siano smottamenti né frane dovute all’acqua".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il versante lucchese regge alla pioggia battente. Ancora criticità ad Asciano Notizie correlate Leggi anche: Raffiche di vento e pioggia battente, ancora maltempo: le previsioni per la settimana Incendio Monte Faeta, le fiamme raggiungono il versante di Asciano: c'è l'ordine di evacuazioneOrdine di evacuazione per gli abitanti della zona nord di via Trieste ad Asciano. Contenuti di approfondimento Si parla di: Il versante lucchese regge alla pioggia battente. Ancora criticità ad Asciano. Il versante lucchese regge alla pioggia battente. Ancora criticità ad AscianoIl terreno dei Monti Pisani devastato dall’incendio sul versante lucchese ha retto l’impatto con la pioggia, caduta abbondante nella giornata di ieri. L’area del rogo, ormai priva della sua naturale p ... lanazione.it Incendio monte Faeta raggiunge versante PisanoL'incendio che da due giorni sta bruciando il monte Faeta, in Lucchesia, ha raggiunto, spinto dal vento, il versante pisano ... controradio.it