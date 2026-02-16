Raffiche di vento e pioggia battente ancora maltempo | le previsioni per la settimana

Il maltempo ha colpito duramente questa mattina, causando disagi nelle strade di Milano a causa di raffiche di vento e pioggia intensa. Gli esperti di 3bmeteo prevedono che le condizioni atmosferiche rimarranno instabili, con piogge abbondanti che potrebbero continuare per più giorni. In alcune zone, le precipitazioni hanno già provocato allagamenti, spostando auto e creando disagi ai pendolari.

“Una buona notizia e una meno buona”. Le due facce del meteo per questa settimana e per i prossimi giorni secondo l’analisi degli esperti di 3bmeteo.com. Ecco cosa dicono le previsioni. La buona notizia è che “i modelli fisico matematici vedono sul medio lungo periodo un’attenuazione del maltempo con un periodo di stabilità più duraturo. Quella meno buona – proseguono gli esperti - è che prima che ciò accada, avremo a che fare con un nuovo incisivo peggioramento collegato all’approfondimento di un minimo ciclonico sull’Italia. Le giornate sotto osservazione sono quelle di giovedì e di venerdì con qualche isolata pioggia anticipatrice nella giornata di mercoledì”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il maltempo ha colpito Roma questa mattina a causa di intense raffiche di vento e pioggia torrenziale.

Suono di pioggia battente e vento forte sulla strada vuota

