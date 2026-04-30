Incendio Monte Faeta le fiamme raggiungono il versante di Asciano | c' è l' ordine di evacuazione

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, interessando i versanti lucchese e pisano. Le fiamme hanno raggiunto la zona di Asciano, portando all’evacuazione degli abitanti della parte nord di via Trieste. L’incendio, iniziato martedì, si è esteso nel territorio di San Giuliano Terme, e le autorità hanno disposto l’allontanamento delle persone che vivono nella zona interessata.

Ordine di evacuazione per gli abitanti della zona nord di via Trieste ad Asciano. Il fronte dell'incendio sul Monte Faeta, che da martedì interessa il versante lucchese, ha infatti raggiunto anche il lato pisano, nel comune di San Giuliano Terme."Le persone interessate sono invitate a individuare.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoLUCCA – Si aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Incendio sul monte Faeta, il vento spinge le fiamme verso valleLUCCA – Incendio sul monte Faeta continua a mettere sotto pressione il sistema regionale antincendio, con una notte particolarmente complessa tra il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Fiamme sui Monti Pisani: brucia il Faeta; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle; Il vento rende difficile l’opera di spegnimento. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Monte Faeta, incendio ancora attivo: in fiamme oltre 60 ettari. Squadre al lavoro senza sosta dopo l’emergenza di domenicaLUCCA – Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo attivo da martedì sul Monte Faeta, in località Santa Maria del Giudice. giornaledibarga.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Inviati due elicotteri, la zona è impervia e poco raggiungibile #ANSA x.com