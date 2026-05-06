L’ intervista rilasciata al Corriere della Sera ad Alessandro “Spillo” Altobelli arriva nelle ore immediatamente successive alla scomparsa di Evaristo Beccalossi, morto nella notte tra il 5 e il 6 maggio a Brescia a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Un racconto carico di emozione, che intreccia ricordi sportivi, amicizia e dolore personale, fino a trasformarsi in un vero e proprio sfogo umano. Le parole dell’ex attaccante della Nazionale restituiscono la dimensione più intima del rapporto con il compagno di squadra, nato sui campi di provincia e consolidato negli anni d’oro dell’Inter. Un legame che, come emerge dall’intervista, è andato ben oltre la carriera calcistica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il vero morto sono io!”. Beccalossi, le parole drammatiche dell’amico famosissimo

Notizie correlate

Beccalossi: "Io, l'Inter, Platini, le sigarette e la Milano di notte. Vorrei essere ricordato come uno vero"Ripubblichiamo integralmente l'ultima intervista alla Gazzetta dello Sport di Evaristo Beccalossi, scomparso il 6 maggio a 69 anni, e realizzata il 9...

Ruggeri e il ricordo dell’amico Beccalossi: “Eravamo simili, lui una rockstar del calcio”Milano, 6 maggio 2026 – Tanti sapevano del dramma che Evaristo Beccalossi e la sua famiglia stavano vivendo ormai da un anno.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter: aveva 69 anni; Addio a Beccalossi, con il suo genio rinacque l'orgoglio nerazzurro; Addio a Evaristo Beccalossi, la fantasia al potere che faceva impazzire i tifosi dell'Inter. Aveva 69 anni; È morto Evaristo Beccalossi, bandiera e storico numero dieci dell’Inter.

Altobelli: «Beccalossi? Il vero morto sono io, non mi do pace. Sono in Kuwait e sto cercando un volo per tornare»Alessandro «Spillo» Altobelli, amico fraterno e compagno di squadra di Evaristo Beccalossi a Brescia e all'Inter, lo piange a distanza: «Ci capivamo in campo e fuori. Tutti volevano essere come lui» ... corriere.it

Altobelli disperato e in lacrime per Beccalossi: Il vero morto sono ioAlessandro 'Spillo' Altobelli non si dà pace per la morte dell'amico e compagno di squadra Evaristo Beccalossi: Il vero morto sono io. Sono in Kuwait, sto cercando dei voli per tornare. calciomercato.com

Galliani: "Morte #Beccalossi mi addolora. Col suo sinistro incantò Monza" x.com

Beck: classe, ironia e un sinistro unico. Il ricordo di Evaristo Beccalossi, fuoriclasse dell'Inter e personaggio indimenticabile - facebook.com facebook