Il vero morto sono io! Beccalossi le parole drammatiche dell’amico famosissimo
L’ intervista rilasciata al Corriere della Sera ad Alessandro “Spillo” Altobelli arriva nelle ore immediatamente successive alla scomparsa di Evaristo Beccalossi, morto nella notte tra il 5 e il 6 maggio a Brescia a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Un racconto carico di emozione, che intreccia ricordi sportivi, amicizia e dolore personale, fino a trasformarsi in un vero e proprio sfogo umano. Le parole dell’ex attaccante della Nazionale restituiscono la dimensione più intima del rapporto con il compagno di squadra, nato sui campi di provincia e consolidato negli anni d’oro dell’Inter. Un legame che, come emerge dall’intervista, è andato ben oltre la carriera calcistica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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