In un'intervista recente, l'ex calciatore ha raccontato alcuni aspetti della sua vita e della sua carriera. Ha ricordato i momenti trascorsi con l'Inter e alcune scelte personali, come portare i capelli lunghi per proteggersi. Ha parlato anche di alcune passioni e di come desidera essere ricordato, senza nascondere aspetti più spontanei e meno conformisti del suo carattere.

Ripubblichiamo integralmente l'ultima intervista alla Gazzetta dello Sport di Evaristo Beccalossi, scomparso il 6 maggio a 69 anni, e realizzata il 9 agosto 2023. Becca, da dove partiamo? "Dalle sigarette. Arrivai a Milano a 22 anni da Brescia, andai subito in piazza Duomo, accesi la Marlboro rossa, chiusi gli occhi e me la gustai. Era cambiato tutto". Evaristo Beccalossi ci porta a fare un giro in un calcio che non c’è più e che, però, ha fatto amare ai ragazzi dell’Under 19 che hanno vinto l’Europeo. Lui era il capo delegazione, ma soprattutto il confidente, l’amico che non t’aspetti, il consigliere che non vuole dare consigli ma solo aprirti gli occhi e farti vedere le cose da un altro punto di vista.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Beccalossi: "Io, l'Inter, Platini, le sigarette e la Milano di notte. Vorrei essere ricordato come uno vero"

Notizie correlate

Bonaventura annuncia l'addio al calcio: «Vorrei essere ricordato con questa maglia, il fuoco dentro non c'è più»Nel corso di una lunga carriera che ha attraversato campionati italiani, una stagione all’estero e momenti memorabili, giacomo bonaventura ha...

Bonaventura si ritira dal calcio: «Non sento più il fuoco dentro, vorrei essere ricordato con quella maglia»Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ciao Becca: il cordoglio dell'Inter per Evaristo Beccalossi; Evaristo Beccalossi: Ho l'Inter nel cuore, ma non tifo per nessuno. Le mie notti con Franco Califano all'Autogrill di Dalmine: parlavamo della malinconia; Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi; Evaristo Beccalossi: Sbagliai due rigori in otto minuti e la mia vita si trasformò in uno spettacolo a teatr….

Evaristo Beccalossi: «Ho l'Inter nel cuore, ma non tifo per nessuno. Le mie notti con Franco Califano all'Autogrill di Dalmine: parlavamo della malinconia»Il mitico numero 10 nerazzurro, scomparso all'età di 69 anni, così racconta l'amicizia con il Califfo: «Mi presentava una ragazza nuova ogni sera, ma non trovava mai quella giusta, non riusciva a sist ... milano.corriere.it

È morto l'ex campione dell'Inter Evaristo BeccalossiBeccalossi è stato uno dei trequartisti più eleganti e imprevedibili del calcio italiano tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Nato a Gambara, il 12 maggio 1956, aveva nel piede sinistro ... milanotoday.it

DIRETTA | ASviS, a Milano la decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile #ANSA - facebook.com facebook

A Milano l’evento 'La somministrazione di lavoro dopo il nuovo Ccnl'. x.com