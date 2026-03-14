In consiglio comunale si assiste a un continuo cambio nelle commissioni, con la maggioranza che si confronta spesso per decidere le assegnazioni. La discussione si svolge tra spostamenti di seggi e nuove nomine, mentre le sedute vedono alternarsi diversi rappresentanti. La situazione rimane fluida, con le scelte che si susseguono senza un quadro definitivo, in un clima di costante aggiornamento.

"Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più, se sposti un po’ la seggiola stai comodo anche tu". Abbiamo scelto di usare l’attacco della celebre canzone di Johnny Dorelli, tratta da una commedia teatrale di Garinei e Giovannini, per mettere a confronto ciò che accade nella politica cittadina dopo la surroga tra consiglieri comunali di Azione candidati col centrosinistra nel 2023 e adesso passati, con vari incarichi, nel centrodestra. È il caso Fagioli-Melaranci, una sorta di patto del verduraio, secondo il quale il primo è andato a ricoprire la poltrona di presidente dell’Erap e la seconda da lunedì scorso siede sui banchi della maggioranza a Palazzo del Popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Effetto Melaranci con la maggioranza. Valzer di cambi nelle commissioni

Articoli correlati

Leggi anche: Ufficiale, Azione e Monica Melaranci entrano in maggioranza: «Convinta da un dialogo con il sindaco»

Consiglio in movimento: Tommaso Fagioli si dimette, Matteo Vichi rinuncia, entra Monica Melaranci e passa in maggioranzaANCONA – Cambio in corso nel Consiglio comunale di Ancona, dove al posto del dimissionario Tommaso Fagioli subentrerà Monica Melaranci, a seguito...