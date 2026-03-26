Roma potrebbe perdere la possibilità di qualificarsi alle competizioni europee a causa della posizione dell’Everton. Secondo il regolamento, la partecipazione delle squadre straniere può influenzare le possibilità di accesso di altre formazioni italiane. La situazione attuale coinvolge il club inglese e la sua posizione nella classifica, con implicazioni dirette sulla qualificazione europea di Roma. La vicenda è al centro di discussioni tra le parti coinvolte.

Roma, la qualificazione in Europa è a rischio soprattutto se ci dovesse essere il pass anche per l’Everton. Ecco cosa dice il regolamento. I dettagli. Il panorama calcistico europeo sta per affrontare un potenziale paradosso burocratico che vede protagonista il club giallorosso. La questione è diventata di stretta attualità: « Roma ed Everton non possono giocare nella stessa competizione europea ». Il motivo risiede nella struttura societaria condivisa: entrambi i club fanno capo al magnate statunitense Dan Friedkin. Secondo le rigide norme dell’UEFA, la multiproprietà rappresenta un ostacolo insormontabile per l’integrità dei tornei continentali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma fuori dall’Europa per ‘colpa’ dell’Everton? Cosa dice il regolamento e cosa sta succedendo

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