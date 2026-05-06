Il Trump furioso

Il presidente ha espresso forti critiche agli alleati della NATO, accusandoli di non averlo supportato sufficientemente nella gestione della crisi con l’Iran. Contestualmente, ha deciso di aumentare le tariffe sulle auto provenienti dall’Europa e ha comunicato il ritiro di cinque trattati internazionali. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e hanno portato a nuove tensioni tra le nazioni coinvolte.

Trump insulta gli alleati Nato per non averlo aiutato nella guerra all’Iran. Poi alza i dazi sulle auto europee e annuncia il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Quale sarà la prossima follia? Arrigo Paludetti via email Gentile lettore, non so quale sarà la prossima pazzia, ma so che l’America, Trump o non Trump, ha sempre usato il bastone e la carota per far digerire le sue volontà ai somari recalcitranti. Ora sono finite le carote, tipo i bacetti di Biden a Meloni o le lodi di Trump “Giorgia is great!” all’annuncio che l’Italia si sarebbe svenata per comprare gas americano e investire in Usa. Adesso è tempo di bastonate sui denti. A Giorgia per aver definito “inaccettabili” gli attacchi al Papa, Trump ha detto: “Sono scioccato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Trump is FURIOUS...here's why

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