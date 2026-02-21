Trump è furioso e rilancia | dazi al 10% a tutto il mondo
Donald Trump si infuria e annuncia nuovi dazi del 10% su tutte le importazioni mondiali. La decisione arriva dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’amministrazione non può usare i dazi come strumento di politica commerciale senza autorizzazione legislativa. Trump ha promesso di continuare a proteggere le industrie americane, nonostante le opposizioni. Le sue dichiarazioni hanno già acceso un dibattito sulle future mosse economiche degli Stati Uniti.
Dazi Il tycoon insulta i giudici: «Traditori», «una vergogna per la nostra nazione» e «influenzati da interessi stranieri» Dazi Il tycoon insulta i giudici: «Traditori», «una vergogna per la nostra nazione» e «influenzati da interessi stranieri» Con sei voti a favore e tre contrari, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha messo un argine giuridico all’uso politico dei dazi da parte di Donald Trump. Con una sentenza destinata a pesare sugli equilibri istituzionali, i giudici hanno stabilito l’impossibilità per il presidente di imporre tariffe commerciali aggirando il Congresso. Donald Trump non può ricorrere all’International Emergency Powers Act per imporre tariffe doganali in assenza di una reale emergenza nazionale, smontando l’idea di un potere presidenziale illimitato sul commercio estero.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Trump:"Imporrò altri dazi extra al 10%"Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre nuovi dazi del 10%, spiegando che questa decisione deriva da problemi economici e commerciali.
Groenlandia, Trump alza il tiro e minaccia diventa realtà: “Da febbraio dazi al 10% a chi ha inviato truppe”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di dazi del 10% a partire da febbraio per i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia.
TRUMP: Dazi del 10% ai Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia
Argomenti discussi: La sentenza: I dazi violano la separazione dei poteri; La Corte Suprema boccia i dazi: Re Donald Trump ha fatto la figura del ‘cioccolataio’; La furia di Donald, 'una vergogna, ora il 10% in più a tutti'; Foti Al Board per Gaza è utile esserci, mediamo tra Usa e Ue.
La furia di Trump contro i giudici della Corte Suprema che hanno bocciato i dazi: «Sciocchi e asserviti a interessi stranieri»In conferenza stampa il presidente ha attaccato anche a livello personale i sei magistrati che hanno votato contro i suoi desideri: «Una vergogna per la nazione e un imbarazzo per le loro famiglie» ... corriere.it
La Corte Suprema boccia i dazi reciproci di Trump: Oltrepassati i limiti della sua autorità. Il presidente: Vergogna, giudici influenzati da interessi stranieri. Ora ...Vergogna, influenzati da interessi stranieri: la reazione di Trump dopo la sentenza che blocca la sua politica commerciale ... ilfattoquotidiano.it
#Dazi che botta! #Trump furioso attacca I giudici della corte suprema a maggioranza conservatrice.Sono illegali dicono.Cosa succede ora x.com
La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. Secondo la Corte, le misure imposte da Trump violerebbero la legge federale. : ANSA/ERIK S. LESSER - facebook.com facebook