Il Trump furioso fa bene alla Meloni

Il governo ha scelto di difendere il Papa e di criticare gli Stati Uniti e Israele, una mossa che ha suscitato reazioni tra l’opinione pubblica. Nel frattempo, le dichiarazioni di un esponente politico hanno attirato l’attenzione, creando discussioni sui social e sui media. La presa di posizione ha riportato l’attenzione sui temi internazionali e sulla posizione del paese in ambito diplomatico. La vicenda si svolge in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

Il giorno dopo l’attacco di Donald Trump, Giorgia Meloni si sveglia con la piacevole sensazione di essere di nuovo pienamente sintonizzata con l’opinione pubblica italiana. Il crescendo di azioni, dichiarazioni e post sui social del presidente degli Stati Uniti, sempre più scomposte e volgari, avevano ridotto drasticamente il consenso di Trump tra gli italiani; l’attacco maleducato e senza precedenti a papa Leone XIV ha suscitato un moto di sdegno tale che per il presidente del Consiglio non era più possibile restare in silenzio. Non lo ha fatto: Giorgia, «donna, madre, e cristiana», ha difeso a spada tratta il Santo Padre, e la reazione di Trump, anche in questo caso al di fuori di ogni regola diplomatica, ha dimostrato che in questo momento storico il tycoon, almeno dal punto di vista del dialogo con gli altri leader, è indifendibile.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Trump furioso fa bene alla Meloni TRUMP ELOGIA LA MELONI. Notizie correlate Guerra in Iran, Meloni provoca il Pd alla Camera sui bombardamenti che "se li fa presidente Usa dem va bene"La guerra in Iran fomenta lo scontro politico fra Meloni e l’opposizione: alla Camera la premier ha risposto duramente in particolare al Pd, che le... Referendum, Beppe Sala: "Meloni fa bene a dire che andrà avanti anche se vincerà il no"“Meloni fa assolutamente bene a dire che andrà avanti comunque” anche nel caso in cui non passasse il ‘si’ al referendum “e io credo che debba andare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump furioso dopo il Papa attacca anche Giorgia Meloni; Iran, Trump bullizza pure Starmer. Spiragli per le navi a Hormuz; Usa e Iran di nuovo ai ferri corti; Bremmer: La rabbia ha reso Trump incapace di decidere. Trump, che si illudeva di mettere Leone al guinzaglioIl presidente Usa credeva di aver conquistato il Vaticano con l'elezione dell'americano Robert Prevost. Per fortuna di tutti e tutte, a iniziare da chi soffre per le guerre da lui provocate o incora ... vita.it Su Sigonella abbiamo scherzato, Meloni non si smarca da TrumpA Sigonella c’è stato un semplice malinteso, Meloni non si smarca da Trump. Ma il tycoon è furioso con l'Ue e minaccia l'addio alla Nato ... lanotiziagiornale.it Trump, furioso per l’altolà della Meloni sugli insulti al Papa, attacca: «Inaccettabile è lei. Sono scioccato: non ha coraggio, non mi aiuta con la guerra». Per Giorgia (che ha scaricato Netanyahu) è quasi un assist. Ma ora ha una nuova sfida tra Usa e Ue. Mentre - facebook.com facebook Trump, furioso per l’altolà della Meloni sugli insulti al Papa, attacca: «Inaccettabile è lei. Sono scioccato: non ha coraggio, non mi aiuta con la guerra». Per Giorgia (che ha scaricato Netanyahu) è quasi un assist. Ma ora ha una nuova sfida tra Usa e ... x.com