Agenzia delle Entrate caos trasloco | Totale incapacità organizzativa

L'Agenzia delle Entrate sta affrontando una fase di grande confusione a causa di un recente spostamento. Le operazioni sono state condotte in modo approssimativo, senza una pianificazione adeguata e senza considerare le esigenze del personale coinvolto. La situazione ha generato numerose difficoltà e disguidi che stanno influenzando le attività quotidiane. La gestione del trasloco ha suscitato molte critiche e preoccupazioni tra gli addetti ai lavori.

"Un trasferimento gestito in modo approssimativo e senza alcuna attenzione per il personale". Silvia Papini e Gianfranco Codarri (segretaria e rsu della Fp Cgil Monza e Brianza) puntano il dito contro lo spostamento degli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Desio nell'ex sede distaccata del tribunale. Il sindacato parla di "quindici anni di immobilismo e disorganizzazione sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori", ricordando come già nel 2011 la Cgil avesse segnalato criticità analoghe. "Oggi – affermano -, a distanza di 15 anni, nulla è cambiato. Improvvisazione, inefficienza e un palese disprezzo per il personale e per la cittadinanza regnano ancora sovrani".