A cinquant’anni dal terremoto che colpì il Friuli, le testimonianze ricordano come i giovani volontari di un paese vicino abbiano contribuito a dare forza ai residenti colpiti. La ricostruzione è proseguita grazie all’intervento di tecnici specializzati e ai fondi raccolti nel tempo. Questa vicenda segna un capitolo importante nella memoria collettiva della regione e dei suoi abitanti.

LA STORIA. Dai primi giovani volontari di Paladina alla ricostruzione grazie ai tecnici e ai fondi raccolti. Cinquantasei secondi. Tanto è durata la scossa il 6 maggio del 1976. Un tempo infinitesimo per la storia, un’eternità per chi ha visto la propria casa, la propria chiesa, il proprio futuro, sbriciolarsi sotto i piedi. Quasi mille morti, centomila edifici danneggiati e un paesaggio sfigurato che pareva destinato al silenzio delle macerie. Eppure, in quell’apocalisse di polvere e buio che avvolse il Friuli, la luce si riaccese grazie alla solidarietà che ancora oggi lega la terra bergamasca alle colline friulane in un abbraccio che non si è mai sciolto.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il terremoto del Friuli 50 anni dopo: «Voi bergamaschi ci avete dato la forza di rialzarci»

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