A cinquant’anni dal terremoto del Friuli, su PianaTV viene trasmesso un approfondimento con Paola Treppo. La puntata di FAST NEWS PLATFORM – L’Approfondimento si concentra sull’evento sismico, trasmettendo dettagli e ricordi di quella notte. La trasmissione va in onda sull’emittente dell’editore Michele Cavallaro e su tutto il circuito Local TV. La programmazione è disponibile anche online.

È dedicata al terremoto del Friuli, a cinquant’anni da quella tragica notte, la nuova puntata di FAST NEWS PLATFORM – L’Approfondimento, in onda su Piana TV, emittente dell’editore Michele Cavallaro, e sull’intero circuito Local Tv qui https:local-tv.itplayerm93piana-tv161.html Al centro della trasmissione la memoria del sisma del 1976 che colpì il Friuli-Venezia Giulia, lasciando ferite profonde ma diventando anche esempio di ricostruzione, dignità e coesione civile. Un anniversario che non è soltanto commemorazione, ma occasione per riflettere su prevenzione, responsabilità istituzionali e valore della comunità. Protagonista della puntata è Paola Treppo, super ospite dell’edizione speciale, che guida un dialogo intenso e partecipato su ciò che è stato e su ciò che quell’esperienza ha insegnato all’Italia intera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Terremoto del Friuli, 50 anni dopo: su PianaTV l’approfondimento con Paola Treppo

Cinquant’anni dal sisma del Friuli: Paola Treppo racconta memoria, identità e rinascitaUna serata mite, quasi primaverile, con 20 gradi a Perugia e collegamenti aperti tra Argentina, Long Island e Italia.

