Il terremoto come frattura | autogestione e conflitto istituzionale in Friuli

Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 in Friuli, si è avviata una fase di ricostruzione che ha coinvolto sia le comunità locali sia le autorità pubbliche. La gestione dell’emergenza ha visto interventi coordinati e anche scontri tra enti e cittadini, con tensioni legate alle modalità di ricostruzione e alle risorse disponibili. La vicenda ha evidenziato come il sisma abbia causato non solo danni materiali, ma anche fratture tra istituzioni e popolazioni.

La ricostruzione del Friuli dopo il sisma del 6 maggio 1976 è spesso presentata come un successo armonico tra popolo e istituzioni. Tuttavia, lo studio delle fonti orali e dei documenti prodotti dai terremotati rivela una realtà più complessa, segnata da una pronunciata diffidenza, al tempo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Conflitto Medio Oriente: 500 milioni in più per il FriuliLe tensioni in Medio Oriente stanno per generare un esborso aggiuntivo di quasi 500 milioni di euro nel Friuli Venezia Giulia, secondo le stime della... Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambiniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “E ven la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Friuli, 50 anni di memoria viva; 50 anni dal terremoto del Friuli: la delegazione genovese alle celebrazioni di Venzone; Gemona espone le cartoline del Friuli prima del terremoto del 1976: date, archivio e valore della mostra; Province, il Patto contro Bullian: Esca dal gruppo. La lista lo accusa di offrire sponde al centrodestra. Cinquant’anni fa il terremoto in Friuli, ci furono quasi 1.000 vittimeQuel terremoto rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese, ricorda il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli ... dire.it Terremoto Friuli: a 50 anni un libro ripercorre l’impegno di padre Turoldo che divenne la voce del Friuli terremotatoNel 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario del devastante terremoto del 6 maggio e del 15 settembre 1976, sconvolse il Friuli, distruggendo interi paesi e causando la morte di 990 persone. A mezzo ... difesapopolo.it Il 6 maggio 1976 un violento sisma colpì il Friuli. Da quel dolore enorme nacque uno straordinario esempio di coraggio, solidarietà e responsabilità condivisa. Oggi, in occasione del 50º anniversario, la Nazione rende omaggio alle tante vittime, ai loro familiari x.com Il 6 maggio del 1976 un terribile sisma ha provocato quasi mille morti e la distruzione di molti comuni del Friuli. Ieri pomeriggio l’ultimo sopralluogo nei luoghi che saranno toccati dal corteo presidenziale e dalla delegazione del governo con l’incognita meteo. - facebook.com facebook