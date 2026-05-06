Il 6 maggio 1976 alle 21:00 si verificò una scossa di magnitudo 6 che colpì il Friuli, causando ingenti danni e vittime. Questo terremoto si verificò nel pieno della notte, lasciando le comunità locali a confrontarsi con le conseguenze di un evento naturale improvviso. La reazione della popolazione si manifestò attraverso un forte senso di solidarietà e determinazione, mentre le autorità intervennero per gestire i soccorsi e l’assistenza.

Cinquant’anni fa il terremoto che sconvolse il Friuli. Alle 21:00 del 6 maggio del 1976 una scossa di magnitudo 6.5 colpì il Friuli. Fu uno dei terremoti più devastanti del ‘900 italiano: 990 morti, oltre 100.000 sfollati, 18.000 case distrutte. Oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si recheranno nella regione per ricordare un evento infausto. La scossa e gli interventi efficienti. Il terremoto interessò un’area vasta tra le province di Udine e Pordenone, radendo al suolo o danneggiando gravemente 119 comuni. Dall’emergenza in Friuli e dall’azione del commissario straordinario Giuseppe Zamberletti è nata la moderna Protezione Civile italiana e il cosiddetto “Modello Friuli”, un esempio di ricostruzione rapida e trasparente.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il terremoto che sconvolse il Friuli e la reazione di un popolo orgoglioso. La Russa: “Esempio di coraggio”

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