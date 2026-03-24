il verdetto del popolo e il coraggio dei magistrati che hanno sostenuto la riforma

Il risultato delle urne ha sancito una decisione chiara, confermando il ruolo fondamentale del voto in una democrazia. Nei tribunali, i magistrati che hanno sostenuto la riforma hanno affrontato cause e decisioni con fermezza, mantenendo il rispetto delle procedure. Il giudizio popolare e le posizioni dei giudici rappresentano due aspetti distinti ma entrambi fondamentali per il funzionamento delle istituzioni.

Il popolo sovrano ha deciso. E in una democrazia matura, questa è la prima verità da riconoscere: il responso delle urne, come una sentenza giudiziaria, si rispetta sempre, anche quando non lo si condivide. Non è una formula rituale, ma il fondamento stesso dello Stato di diritto. Quello stesso Stato di diritto che è al centro del dibattito – spesso ideologico, talvolta deformato – sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale. Tuttavia, accanto al dato politico, sul quale tanti stanando, resta un dato umano e istituzionale che merita di essere sottolineato, senza retorica ma con chiarezza. L’omaggio a magistrati coraggiosi. Il pensiero, il... 🔗 Leggi su Formiche.net

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