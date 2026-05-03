Il terremoto in Friuli ha causato danni e disagi, portando la comunità ad affrontare un momento difficile. Durante quei mesi, molte persone hanno lavorato insieme per ricostruire e riprendersi dalla crisi. Il rappresentante religioso ha visitato le zone colpite, portando conforto e solidarietà. La risposta collettiva ha mostrato una forte capacità di unione tra cittadini e istituzioni, senza interventi pubblicitari o dichiarazioni simboliche.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Friuli a trasformare il dolore in unità?. Cosa ha vissuto personalmente Zuppi durante i mesi della tragedia?. Perché la ricostruzione friulana è considerata una lezione per oggi?. Come può la coesione sociale prevenire la frammentazione delle società moderne?.? In Breve Zuppi accompagnato dall'arcivescovo di Udine Riccardo Lamba a Gemona. Il cardinale era studente universitario durante la ricostruzione del 1976. L'incontro si è svolto presso la Biblioteca del Santuario di Sant'Antonio di Padova. Il modello friulano propone superamento dell'individualismo per le crisi sociali moderne. Il cardinale Matteo Maria Zuppi ha parlato a Gemona presso la Biblioteca del Santuario di Sant’Antonio di Padova per ricordare il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zuppi sul terremoto in Friuli: ‘Un esempio di coesione nazionale

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