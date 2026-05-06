Giovedì 7 maggio si svolgerà la proiezione del film “Il tempo è ancora nostro” presso il Cinema Adriano. Il lungometraggio, diretto da Maurizio Merli, combina elementi legati al golf con una narrazione che ruota attorno al valore dell’amicizia. La pellicola sarà presentata in un evento a cui parteciperanno i realizzatori e alcune figure del settore cinematografico.

Giovedì 7 maggio, presso il Cinema Adriano, si terrà la prima del film “Il tempo è ancora nostro”, diretto da Maurizio Merli. Si tratta del primo lungometraggio italiano dedicato al golf, che intreccia i temi dello sport con quelli dell’amicizia e delle vite contrapposte dei due protagonisti, interpretati da Ascanio Pacelli e Mirko Frezza, affiancati da un cast che include anche Andrea Roncato. Il film è prodotto da Father & Son in collaborazione con Aurumovie di Alessandra Scardellato, che racconta così il progetto: «Credo che chiunque veda “Il tempo è ancora nostro” possa comprendere ancora meglio quanto lo sport sia un veicolo fondamentale per costruire e rafforzare un rapporto di amicizia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il tempo è ancora nostro” di Maurizio Merli: un lungometraggio che intreccia il golf con il valore dell’amicizia

Notizie correlate

“Ci sgridano ma noi stiamo semplicemente scrivendo con la nostra penna dell’amicizia”: cos’è il trend TikTok delle “Penne dell’Amicizia” che fa infuriare gli insegnantiNelle scuole italiane sta spopolando un nuovo fenomeno: le “Penne dell’Amicizia”.

Online il trailer de “Il tempo è ancora nostro” con Ascanio Pacelli e Andrea RoncatoROMA – Dopo il passaggio all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva finalmente al cinema dal 7 maggio Il tempo è...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il tempo è ancora nostro di Maurizio Matteo Merli - Close-up; Il tempo è ancora nostro: in uscita il primo film italiano ambientato nel mondo del golf; Il tempo è ancora nostro di Maurizio Matteo Merli (primo film sul golf) dal 07.05 arriva in sala; Il viaggio umano de Il tempo è ancora nostro di Maurizio Matteo Merli.

Il tempo è ancora nostro: in uscita il primo film italiano ambientato nel mondo del golfMaurizio Matteo Merli e porta sul grande schermo una storia intensa dove il golf diventa metafora della vita: tra cadute, legami profondi e la possibilità concreta di ricominciare, anche quando sembra ... metropolitano.it

Il tempo è ancora nostro: golf come metafora di rinascitaIl tempo è ancora nostro, esordio di Maurizio Matteo Merli, porta il golf al cinema. Una storia di amicizia e riscatto tra fairway e vita. lagazzettadellospettacolo.it

Maurizio Merli ha parlato della vittoria contro la Cremonese e della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in un'intervista #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Merli #Intervista #LazioInter #Sarri #CoppaItalia #Finale - facebook.com facebook