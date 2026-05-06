Il TeLiMar cade a Firenze 17-16 nella terz’ultima giornata di A1

Nella penultima giornata di campionato, il TeLiMar ha perso 17-16 contro la squadra di casa alla Nannini di Firenze. La partita si è conclusa con un risultato molto equilibrato e si è giocata in un contesto fisico intenso. Sono stati decisivi alcuni episodi che hanno influenzato il punteggio finale, rendendo la gara particolarmente combattuta fino all'ultimo minuto.

Nella terz’ultima giornata di A1, il Telimar esce sconfitto per 17-16 dalla Nannini di Firenze, al termine di una gara fisica, molto equilibrata, ma segnata da episodi che pesano sull’esito finale. Contro una Rari Nantes Florentia già retrocessa ma determinata a onorare il campionato, il Club.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate SuperLega, ultima chiamata: Trento, Modena e Piacenza si giocano il terzo posto nella notte dell’ultima giornataLa ventiduesima e ultima giornata di regular season di SuperLega si gioca tutta in contemporanea mercoledì 25 febbraio alle 20. Firenze: cade grosso ramo nella notte nella scuola di Santa Maria a Coverciano. Albero abbattutoFIRENZE – Nella notte fra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, è caduto un ramo da un pino domestico (Pinus pinea) nel giardino della scuola Santa...